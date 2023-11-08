بالفيديو.. مشجع يقتحم ملعب لقاء مانشستر وكوبنهاغن حاملا علم فلسطين

كسر أحد المشجعين الحصار في الدانمارك، حينما اقتحم ملعب “بارك ستاديون” خلال مباراة كوبنهاغن ومانشستر يونايتد حاملا علم فلسطين.

وجرت المباراة، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

كما صادف، المشجع الشجاع أعوان الأمن، والعالم عامة بتمرير رسالته المتمثلة في دعم القضية الفلسطينية وأبناء مدينة غزة الذي يجاهدون في سبيل الله ضد بني صهيون المغتصبين.

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