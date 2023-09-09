بالفيديو.. مشهد مؤثر لأم مغربية فقدت زوجها وأبنائها

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لأم مغربية فقدت زوجها وأبناءها الأربعة جراء الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.

وقالت الأم المغربية في تصريح لقناة الأولى المحلية، إنها “فقدت كل ما تملك وأعز ما لديها وبقيت لوحدها. بعدما توفي زوجها وأبناؤها الأربعة.. ولدان وبنتان”.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في المغرب، ظهر اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين من بينهم 721 إصاباتهم خطرة.

وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن شدة الزلزال بلغت 7.2 درجات على مقياس ريشتر.

وقال رئيس المعهد إن الزلزال، الذي ضرب جنوب غربي مراكش وكان مركزه في إقليم الحوز، هو الأعنف منذ قرن.