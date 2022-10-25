بالفيديو..مصارع الكيك بوكسينغ الأمريكي أندرو تيت يصلي لأول مرة

نشر مصارع الفنون القتالية الأمريكي تام خان، فيديو له رفقة صديقه أندرو تيت لاعب الكيك بوكسينغ وهما يقومان بالصلاة في المسجد.

وصنع الفيديو الحدث عالميا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأمرالذي جعل من المعجبين يسئلون المصارع تام خان هل صديقه أندرو تيت إعتنق الديانة الإسلامية.

ونشر المصارع خان فيديو الصلاة مع زميله أندرو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت المنصرم، معلقا عليها بعبارة “الحمد لله”، ليتجاوب معه الألاف من المعجبين حول العالم.

وأوضح المصارع خان أنه نشر الفيديو وهو يصلي رفقة صديقه الملاكم الأميركي أندرو تيت لاعب الكيك بوكسينغ، لكي يساعد على نشر الأشياء الإيجابية.

ولايزال المصارع أندرو تيت لم يعلن رسميا أي شيئ بشأن إعتناقه الديانة الإسلامية من عدمه، وطالب تام خان بالصبر على أندرو، وأكد على حب الأخير للإسلام.