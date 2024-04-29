بالفيديو.. مصرع أكثر من 40 شخصا جراء انهيار سد في كينيا
بقلم نسرين محفوف
لقي أكثر من 42 شخصا على الأقل، مصرعهم، من جراء انهيار سد في كينيا صباح اليوم الإثنين.
ووقع الحادث في قرية كامشيري القريبة من مدينة نيفاشا، إلى الجنوب الغربي من كينيا.
وأشارت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا إلى سقوط “42 قتيلا على الأقل. لا يزال الكثير منها في الوحول ونعمل على انتشالها”.
ويأتي الحادث فيما تشهد البلاد أمطارا غزيرة وفيضانات.
Local Kenyan authorities announced that a dam collapsed tragically killing at least 42 people, while search and rescue efforts continue in the devastated area.#Kenya #Breaking pic.twitter.com/CDPeZN5fFO
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 29, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/Q15pI