بالفيديو.. مصرع أكثر من 40 شخصا جراء انهيار سد في كينيا

لقي أكثر من 42 شخصا على الأقل، مصرعهم، من جراء انهيار سد في كينيا صباح اليوم الإثنين.

ووقع الحادث في قرية كامشيري القريبة من مدينة نيفاشا، إلى الجنوب الغربي من كينيا.

وأشارت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا إلى سقوط “42 قتيلا على الأقل. لا يزال الكثير منها في الوحول ونعمل على انتشالها”.

ويأتي الحادث فيما تشهد البلاد أمطارا غزيرة وفيضانات.