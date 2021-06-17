بالفيديو: مصرع جزائري وإصابة آخر في إطلاق نار بالضاحية 15 في مرسيليا بفرنسا

لقي شخص حتفه فيما اصيب آخر إثر عملية إطلاق نار وقعت اليوم الخميس بالضاحية 15 بمرسيليا في فرنسا. وحسب مصادر النهار اونلاين فإن حادثة إطلاق نار وقعت بالضاحية 15 بمرسيليا بالقرب من السوق اليومي “Marché aux Puces”.

الحادثة خلفت وفاة جزائري وإصابة أخر بإصابات خطيرة بعد اطلاق نار من قبل مجهولون ولحد الساعة لم يعرف الجاني وأسباب الجريمة.

وعلى إثر ذلك قامت مصالح الشرطة بتطويق المكان وفتح تحقيق في الحادثة. فيما قدمت للجريح الإسعافات الأولية ليتم تحويله بعد ذلك إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى المنطقة. كما تم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث.