بالفيديو.. مصرع 6 مناصرين جراء التدافع قبل لقاء الكاميرون وجزر القمر

كشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية سهرة اليوم الإثنين عن وفاة 6 مناصرين بسبب حادثة تدافع، أثناء محاولة الجماهير دخول ملعب بول بيا الأولمبي، في ياوندي.

الحادثة وقعت قبل لقاء الكاميرون وجزر القمر، الذي أقيم مساء الإثنين، وانتهى بفوز المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل هدف في دور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا 2021.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إدخال عدد من أنصار منتخب الكاميرون إلى المستشفى وفقاً لشهود عيان.

كما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن المسؤولين قالوا إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هذه المأساة.