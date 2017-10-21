بالفيديو..مضيفات و”WIFI” بقطارات SNTF بداية من 2018

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بالفيديو..مضيفات و”WIFI” بقطارات SNTF بداية من 2018
بقلم إيمان علي إسماعيل

تعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تزويد قطاراتها بمضيفات لتقديم خدمات للمسافرين خلال الرحلات.

خدمات مضيفات القطار سيستفيد منها مسافريSNTF على الخطوط الطويلة، في إطار إدراج خدمة الإطعام بقطارات الرحلات الطويلة.
وستنطلق الخدمة خلال الشروع في إستغلال قطارات كوراديا بخط وهران العاصمة في 2018.
حيث سيستفيد المسافر من تقديم وجبات الافطار، الغذاء والعشاء حسب الوقت الذي تبرمج فيه الرحلة.

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التعليقات (1)

  • واحد من الفقاقير

    حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن

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