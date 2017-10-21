بالفيديو..مضيفات و”WIFI” بقطارات SNTF بداية من 2018

تعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تزويد قطاراتها بمضيفات لتقديم خدمات للمسافرين خلال الرحلات.

خدمات مضيفات القطار سيستفيد منها مسافريSNTF على الخطوط الطويلة، في إطار إدراج خدمة الإطعام بقطارات الرحلات الطويلة.

وستنطلق الخدمة خلال الشروع في إستغلال قطارات كوراديا بخط وهران العاصمة في 2018.

حيث سيستفيد المسافر من تقديم وجبات الافطار، الغذاء والعشاء حسب الوقت الذي تبرمج فيه الرحلة.