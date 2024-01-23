بالفيديو.. مطالب باستقالة بلماضي من تدريب الخضر

طالب عدد من الأنصار الجزائريين باستقالة الناخب الوطني جمال بلماضي من العارضة الفنية بعد الإقصاء المبكر من كان كوت ديفوار.

وعقب الخيبة الكبيرة للأنصار المتواجدين ببواكي الإيفوارية، طالب عدد منهم باستقالة بلماضي لعقم التكتيك الذين ينهجه.

وسبق لجمال بلماضي أن أقصي من الدور الأول من العرس الكروي السابق الذي جرى بالكاميرون.

كما طالب عدد من الأنصار المتواجدين بقلب الجزائر العاصمة “ساحة البريد المركزي” كذلك باستقالة بلماضي بعد الخيبة الجديدة كذلك.

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