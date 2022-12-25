بالفيديو.. مطعم جزائري يصنع الحدث في فرنسا

قامت جزائرية بفتح مطعما مخصص للأطباق الجزائرية يسمى “ماجوجة” في فرنسا، يجمع بين التقليد والعصرية.

وتمكنت كاتيا من مشاركة مطبخ الجزائر الأصلي مع عائلتها، حيث جعل هذا المشروع حقيقة واقعة.

بين الأطباق الجزائرية النموذجية وأجواء البلد، يتدفق الجزائريون على نورا لتذوق أطباقها واستذكار “ريحة البلاد”. وقبل كل شيء لتذوق أطباق مثل الشوربة، المحاجب، الكسكس القبائلي، فطيرة “أغروم”.

وهناك دليل مشهور للوجهات الباريسية الجيدة على الشبكات الاجتماعية، تحت الاسم المستعار ” panameafaim”. يذهب إلى المطاعم لتسليط الضوء على المؤسسة ولكن بشكل خاص مطبخ البلد الأصلي.

وقال “عندما تدخل إلى هذا المطعم تشرع وكأنك حقا في بلدك، كل شيء هنا يذكرنا بالجزائر، حتى التفاصيل الصغيرة وكرم الضيافة. إذا كنت جزائريًا، سواء كنت تعيش في باريس أو تمر عبرها. هذا هو العنوان الذي لا ينبغي تفويته”.