بالفيديو … مطمور يصنع الحدث في أستراليا بلقطة مارادونية

وخطف أحد ابطال ملحمة أم درمان مع المنتخب الوطني، الأضواء في أستراليا بعدما حاول مغالطة الحراس بطريقة جميلة ونادرة.

واستلم مطمور الكرة في منطقة الجزاء، وحاول مغالطة الحارس على الطريقة المارادونية، لكن لسوء حظه ارطدمت كرته بالزاوية التسعين.

The best goal that never was.

Check out this rabona attempt from @AdelaideUnited's Karim Matmour.

