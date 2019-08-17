بالفيديو.. مظاهرة في أيطاليا والسبب بطل مسلسل “الطائر المبكر”!

احتشد عدد من محبي النجم التركي، “جان يامان”، والمعروف في الوطن العربي بمسلسل “الطائر المبكر”، أمام الفندق الذي ينزل فيه بإيطاليا، منتظرين خروجه.

وحسب موقع “الفن”، تجمع عدد كبير من جمهور بطل مسلسل “الطائر المبكر”، أمام الفندق الذي ينزل به في إيطاليا، لإلتقاط الصور مع نجمهم المفضل.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر جمهور “جان يامان،” وهم في باحة الفندق، ينتظرونه، وكأنهم في مظاهرة سلمية.

ويظهر مقطع فيديو آخر، النجم التركي، وهو في باب الخروج بالفندق الذي ينزل فيه، وتجمع المعجبين حوله.

تجمع جماهيري كبير أمام الفندق الذي يسكن فيه جان يامان في ايطاليا منتظرين خروجه للاتقاط الصور معه 🇮🇹#CanYaman pic.twitter.com/Lq1JRbWwgo — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) August 17, 2019