بالفيديو.. معتصم النهار يشارك في فيديو كليب أغنية نجوى كرم

شارك النجم السوري معتصم النهار، في فيديو كليب الأغنية الجديدة للمطربة اللبنانية الشهرية نجوى كرم “مغرومة 2”.

وعبر النهار،عن سعادته بالعمل مع النجمة اللبنانية نجوى، ونشر صورة معها عبر حسابه على انستغرام وكتب: ” فنانة كبيرة اتشرفت بالعمل معها “.

ونالت الصورة إعجاب متابعي معتصم الذين أكدوا أن حضوره في الكليب كان مميزاً.

وعرفت الأغنية الجديدة لكرم، نجاحا كبيرا، وحصدت أزيد من 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، بعد أيام من طرحها.

كما دخلت أغنية “مغرومة 2″، على قائمة “التوندوس” في اليوتيوب، بالجزائر، وعدة بلدان عربية أخرى.

ومن جهة أخرى، أنهى معتصم تصويره دوره في المسلسل القصير “صالون زهرة“، برفقة النجمة اللبنانية نادين نجيم والذي سيعرض خلال الشهر الجاري على تطبيق ” شاهد “.