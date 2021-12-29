بالفيديو.. معتمرون يطوفون حول الكعبة المشرفة وسط أمطار غزيرة

نشر معتمرون فيديوهات عبر تويتر وهو يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام وسط تهاطل غزير للأمطار. ووثق الفيديو تساقط الأمطار على صحن المطاف في المسجد الحرام، وطواف المعتمرون في أجواء مؤثرة وروحانية جميلة .

ونال الفيديو إعجابا كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وأجواء هطول الأمطار الغزيرة على رؤوس المعتمرين أثناء الطواف. كما شهدت أنحاء متفرقة من مدينة مكة المكرمة تهاطل أمطار غزيرة مساء أمس، ولاتزال الأمطار الرعدية تتهاطل على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة.

كما لم تمنع الأجواء الباردة وهطول الأمطار المعتمرين من الطواف حول الكعبة المشرفة، وتأدية المناسك. بل أضافت أجواء روحانية بدت على وجوده المعتمرين، الذين واصلوا طوافهم.

وعليه سارعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير أفضل الظروف للمعتمرين وسط هذه الأجواء الممطرة. وضمان راحة كل معتمر موجود داخل الحرم وأدائهم مناسك العمرة بكل سهولة ويسر. وجندت أكثر من 200 شخص ما بين مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من 4000 عامل وعاملة للعمل على التخلص من آثار الأمطار لتفير الراحة لضيوف الرحمن.

كما تم توزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه لضمان سرعة ودقة عملية التجفيف بعد توقف الأمطار. ووفرت الوكالة ستر واقية من المطر، وفرش ومشايات البلاستيك على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية.