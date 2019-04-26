بالفيديو … معوق يشتكي لوزير التكوين المهني التوقيف التعسفي بورقلة

وجّه الشاب رحماني عبد الستار ،الذي يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، نداء الى وزير التكوين المهني، للتدخل وإنصافه.

يأتي هذا، بعد إقدام مديرة الملحقة الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين بورقلة، على توقيف عقد عمله المصنف في إطار الإدماج المهني، وذلك لأنه معوق.

و قال الشاب رحماني عبد الستار الذي يستعمل عصي لتساعده على المشي و التغلب على إعاقته، أنه تفاجىء بوجود مراسلة من مديرة الملحقة التي استلمت المنصب منذ شهر فقط إلى مدير التشغيل ،تقضي بإنهاء عقد التشغيل الخاص به.

و السبب الوحيد لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليطالب بتدخل الوزير و الوزير الأول لإنصافه، خاصة وأنه يصرف الأجرة الشهرية المقدرة ب8000 دج في عملية التأهيل الحركي، للتغلب على إعاقته.

و شهدت حادثة الشاب الرحماني تعاطف كبير من طرف المواطنين وسكان الجنوب، نظرا إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعملية طرده بسبب أعاقته أثارت حفيظة الجميع، في ظل الظروف و الحراك الذي ينادي بنبذ مثل هذه التصرفات التسلطية على الطبقة الهشة من الشعب.