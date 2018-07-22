بالفيديو: مغاربة بشعار “خاوة خاوة ماشي عداوة”.. يطالبون بفتح الحدود مع الجزائر

نظم صباح اليوم الأحد، عشرات المغاربة وقفة احتجاجية بالمركز الحدودي ”جوج بغال” بالجهة الشرقية للمغرب يطالبون بفتح الحدود مع الجزائر.

وحمل المحتجون الذين يكون أغلبهم من عائرت مختلطة “مغربية جزائرية”، عدة شعارات أهمها.. ”خاوة خاوة ماشي عداوة”، و ”نطالب بفتح الحدود”.

وطالبوا بضرورة فتح الحدود مع والجزائر وإزالة الحواجز الحدودية، حتى تستطيع الأسر المغربية القاطنة بالجهة الشرقية من تبادل صلة الرحم مع عائلاتهم المتواجدين بالجانب الآخر.

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