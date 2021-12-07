بالفيديو.. مغاربة يستفزون الجزائريين ويتوعدون الخضر برباعية

قام النجم الدولي المصري محمد صلاح بالسير على خطى رياض محرز قبل مواجهة الخضر أمام الفراعنة.

لاعب فريق ليفربول الانجليزي اتصل هاتفيا بنجوم المنتخب المصري قبل لقاء الغد مثلما كشف عنه محمد الشناوي.

كما قال حارس مُنتخب مصر:”هناك اتصالات من محمد صلاح ومحمد النني من أجل دعم اللاعبين”.

وكان محرز قد وجه رسالة دعم لأشبال مجيد بوقرة قبل لقاء الغد لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

كما كشف موقع “كووورة”، أن كيروش يدرس جديا الاعتماد على طريقة 4/3/3 أمام الجزائر.

في ظل إصابة أفشة، خاصة أن المنتخب لعب بنفس الطريقة أمام السودان في المباراة الماضية وقدم أداء طيبا.

ويفاضل كيروش بين الثلاثي أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي وأيمن أشرف، لاختيار اثنين منهم إلى جانب عمرو السولية.

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كشف مدرب المنتخب المصري، كارلوس كيروش، عن غياب أحد أبرز نجومه، في المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني ضمن كأس العرب.

وصرح كيروش، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “محمد مجدي أفشة، غير جاهز بنسبة 100% لمباراة الغد”.

وأضاف مدرب المنتخب التونسي: “لن نغامر بإشراك أفشة، لكن لدينا العديد من اللاعبين الجاهزين لتقديم المطاوب منهم أمام الجزائر”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره المصري، غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العرب، الجارية بقطر.

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