بالفيديو.. مغريسي: “أتمنى أن تعود الشبيبة إلى مستواها الحقيقي وتبقى دائما في القمة”

عبّر النجم السابق لفريق شبيبة القبائل، رزقي مغريسي، عن فخره الكبير بحمل ألوان “الكناري”، مبيديا في ذات الوقت أمله في عودة الفريق لمستواه الحقيقي.

وصرح مغريسي، للموقع الرسمي للشبيبة: “الشبيبة تعتبر الفريق الوحيد الذي لم يسقط للقسم الثامي منذ تحقيقه الصعود للقسم الأول، وأتمنى أن تبقى إلى الأبد في المستوى العالي، وأن تستعيد هيبتها ومكانتها الحقيقية”.

وأضاف: “”مشواري مع شبيبة القبائل بدأته في 1974، عندما عرض علي اللعب في شبيبة القبائل لم أصدق الأمر، بالنظر للأسماء الكبيرة التي كان يضمها الفريق، على غرار كوفي، دالي، وغيرهم”.

وتابع: “أنا سعيد جدا بكل ما عشته في شبيبة القبائل، ومستعد لتكرار نفس المشوار لو كان الأمر بيدي، رغم أننا لم نملك امتيازات وامكانيات كبيرة، مثلما هو عليه الأمر حاليا”.

وجاءت هذه التصريحات من النجم السابق رزقي مغريسي، بمناسبة الذكرى الـ74، لتأسيس فريق شبيبية القبائل.