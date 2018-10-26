بالفيديو..مغنية إيرلندية مشهورة تعتنق الإسلام

أعلنت الفنانة الأيرلندية “سينيد أوكونور” على حسابها بوقع التواصل الإجتماعي “تويتر”إعتناقها الدين الإسلامي، مختارة إسم شهداء دافيت إسما جديدا لها.

وغردت أوكونور قائلة: “أعلن بأني أفتخر بإعتناقي الإسلام، إنها النتيجة الطبيعية لأية رحلة دينية ذكية..”.

وتابعت: “..جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام، الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى زائدة عن الحاجة، سيكون لي اسم آخر، وسيكون شهداء».

ونشرت المغنية عبر حسابها الجديد الذي إفتتحته بإسمها الجديد “Shuhada Davitt” صورة لها وهي ترتدي الحجاب، كما أرفقت فيديو وهي تؤذن.