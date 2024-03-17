بالفيديو.. مغني الراب الأمريكي الشهير ليل جون يعلن إسلامه

أشهر مغني الراب والمنتج الأميركي الشهير، ليل جون، إسلامه في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا. في ثاني حالة اعتناق للإسلام بين الأوساط الشهيرة بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وقبل أداء صلاة الجمعة، حضر جون إلى مسجد الملك فهد في مدينة لوس أنجلوس كبرى مدن كاليفورنيا، معلنا اعتناقه الإسلام.

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر مغني الراب الأمريكي وهو ينطق الشهادتين باللغتين العربية والإنجليزية.

وولد مغني الراب عام 1972 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، واسمه الحقيقي جوناثان إتش سميث. ومعروف بدوره الرائد في تقديم هذا النوع الفرعي من موسيقى الهيب هوب (الراب) في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

ومؤخرا، أطلق ليل جون الذي يحظى بمتابعة أكثر من مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي. والمعروف باهتمامه بالمعتقدات الباطنية، ألبومه التأملي ولاقى اهتماما كبيرا.

وليل جون الحائز على جائزة الغرامي عام 2015، هو أحد أبرز الشخصيات في الموسيقى والثقافة الشعبية (بوب كالتشر) على حد سواء. حيث قدم عروضه أمام مئات الآلاف من المعجبين مع أفروجاك وستيف أوكي وسيدني سامسون في مهرجان “ألترا ميوزك” Ultra Music.

كما عاد ليل جون إلى الظهور على شاشات التلفزيون في أوقات الذروة في ربيع عام 2013. ضمن طاقم الممثلين في برنامج “سليبرتي آبرنتس أول ستارز” Celebrity Apprentice All-Stars. حيث جاء في المركز الثالث وجمع ما يقرب من 200 ألف دولار لصالح الجمعية الأمريكية للسكري.