بالفيديو.. مغني لم يعتزل ويكشف أكثر ما ندم عليه في مشواره!

كشف الدولي الجزائري السابق، مُراد مغني، بأنه لم يعتزل الكرة بشكل نهائي، بإعتباره يواصل اللعب على مُستوى الهُواة في فرنسا.

وأوضح صاحب المُراوغات السحرية، في تصريحات لقناة “rmc sport”، بأنه يُمارس رياضته المُفضلة من أجل المُتعة.

وأشار بأن الإصابات الكثيرة التي تعرض لها، تعتبر أكثر ما ندم عليه خلال مشواره الإحترافي، ليدفع ثمنها غاليا.

وأكد نجم لازيو الأسبق، بأنه لعب 9 مرات مع الخضر ولكنها تُساوي 100 نظرا للأجواء التي عاشها في كل مرة.