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بالفيديو.. مقارنة بين رئة سليمة وأخرى بعد 20 سنة من التدخين؟!

الوطني
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بالفيديو.. مقارنة بين رئة سليمة وأخرى بعد 20 سنة من التدخين؟!
بقلم موسى.ب

نشرت ممرضة أمريكية فيديو قامت فيه بالمقارنة بين رئة إنسان غير مدخن، وأخرى لإنسان له 20 سنة من التدخين،

حيث ظهرت رئة المدخن سوداء وكأنها مطلية بالفحم أو مزجت بملون أسود، زيادة على أنهما مصابة بسرطان الرئة.

كما بين الفيديو بأن الرئة عند الشهيق والزفير تتمدد ولكنها مباشرة بعد ذلك تنكمش بسرعة، عكس الرئة السليمة

التي تتمدد عند الشهيق وتتقلص تدريجيا عن الزفير، ما يؤكد بأن عملها لا يزال يتم بطريقة عادية جدا.

🔴#يمكنك_التوقففيديو نشرته ممرضة أمريكية لرئة انسان بعد 20 سنة من التدخين

Publiée par ‎L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك‎ sur Samedi 4 mai 2019


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