بالفيديو.. مقتل قاصر برصاصة شرطي في فرنسا

علمت وكالة فرانس برس من مصادر بالشرطة أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما قتل ، الثلاثاء. بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه بعد رفضه الامتثال في Hauts-de-Seine.

ووفقًا للمعلومات الواردة من BFMTV من مصادر الشرطة ، حدثت الوقائع صباح يوم الثلاثاء في الساعة 8:16 صباحًا. في شارع جوليو كوري في نانتير.

ورفضت سيارة مرسيدس الامتثال. وبحسب المعلومات التي قدمها مصدر في الشرطة، تقدم ضابط شرطة إلى المقدمة لإيقافه. ثم دهسه السائق. استخدم الشرطي سلاحه وأطلق النار مرة واحدة. اصطدمت السيارة بعمود.

وحسب الفيديو المتداول، نرى سيارة متوقفة ، يسيطر عليها ضابطا شرطة. ثم يسحب بندقيته. تنطلق السيارة من جديد ويبدو أن الشرطي الذي لا يزال على جانب السيارة يطلق رصاصة باتجاه السائق.

الضحية من مواليد 2006 أصيب برصاصة في صدره الأيسر. على الرغم من تدليك القلب، لم يستطع إنعاشه وتوفي على الفور.

وفتح مكتب المدعي العام في نانتير تحقيقين. تم فتح تحقيق صارخ لرفض الامتثال ومحاولة القتل العمد لشخص يتولى السلطة العامة.

وفتح ملف آخر للقتل العمد من قبل شخص يتولى السلطة العامة وعُهد به إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية.