بالفيديو.. مقتل متظاهرة في احتجاجات “السترات الصفراء” بفرنسا

صدمت سائقة متظاهرة بالخطأ ولقيت حتفها اليوم السبت خلال حملة إغلاق الطرق في أنحاء فرنسا احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود، حسب تصريح لوزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير.

حيث يحاول المتظاهرون إغلاق الطرق السريعة ومنع الوصول إلى مستودعات الوقود في إطار حركة شعبية تعرف باسم “السترات الصفراء”.

والتي بدأت كرد فعل على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة الضرائب على الوقود.

وأوضح كاستانير وحاكم محلي بأن السائقة أصيبت بالفزع عندما رأت محتجين يقطعون طريقا في القسم الجنوبي الشرقي من سافوا، فزادت السرعة وصدمت المتظاهرة.

كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن العشرات أصيبوا في الاحتجاجات.

هذا وتجمع نحو 124 ألف شخص في إطار الحركة الاحتجاجية “السترات الصفراء” في نحو 2000 نقطة بأنحاء البلاد، تنديدا بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود.