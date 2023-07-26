بالفيديو.. مقتل مدرب رميا بالرصاص في أحد ملاعب المكسيك
لقي مدرب كرة قدم، في ولاية سونورا بالمكسيك، حتفه، رميا بالرصاص، من طرف عصابة اجرامية، خلال مباراة بين أندية الهواة.
وكشفت تقارير صحفية، عن مقتل المدرب خورخي ألبرتو (44 عاما)، رميا بالرصاص، بملعب “يونيو سبورتيفا كاغيمي”.
كما أضافت ذات المصادر، بأن المدرب خورخي ألبرتو، متكئا على سياج الملعب، عندما أصيب بطلق ناري، من طرف مجهولين ملثمين.
ووقعت هذه الحادثة، خلال المباراة التي جمعت فريقي غاميسا، ويونيون كوكا كولا، ضمن دوري الهواة، والتي كانت منقولة مباشرة عبر موقع التواصل الإجتماعي.
Un entrenador fue asesinado en pleno partido de futbol en la colonia #Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, #Sonora. Pese a los disparos, la mayoría de jugadores siguieron caminando con calma sobre la cancha. Así quedó grabado el momento: pic.twitter.com/rN7Z98B00L
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 21, 2023