بالفيديو.. مقتل 43 شخصا إثر حريق مُروع ببنغلاديش

لقي ما لا يقل عن 43 شخصا حتفهم، وأصيب عشرات آخرين جراء حريق بمجمع تجاري مكون من ستة طوابق في العاصمة دكا ببنغلاديش.

وقال وزير الصحة، سامانتا لال سين، إن الحريق اندلع في وقت متأخر الخميس في المبنى الواقع بمنطقة طريق بيلي في دكا.

وإندلع الحريق في مطعم شعبي بالطابق الأول من المبنى، وحاصر العديد من الأشخاص.

وأنقذ أفراد الإطفاء الناجين وانتشلوا الجثث، وبحلول وقت مبكر من يوم الجمعة، توفى ما لا يقل عن 43 شخصا ويجري علاج 22 آخرين.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية فيديوهات وثقت الحريق الكبير وعمليات الإنقاذ وهلع الأشخاص الذين كانوا في موقع الكارثة.