بالفيديو.. مقري :”تصريحاتي حول الأفلان والأرندي فُهمت خطأ”

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إنّ وكالة “سبوتنيك” الروسية، لم تنقل الحوار الذي جمعه مع وكالة الأنباء الروسية بدقة ووضوح.

ونشر مقري في صفحته الرسمية، توضيح مرفوقا بفيديو، حول تصريحاته لوكالة الأنباء الروسية، :”لم أدل بأي تصريح لموقع سبوتنيك ولكن كانت لي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية، وما نقل في الموقع عن الوكالة يفتقد للدقة والنقل الوافي”.

وقال مقري : ” ولتوضيح ما ذكرته في النقطتين اللتين تناقلتهما وسائل إعلام جزائرية عن موقع سبوتنيك بخصوص الموقف من حل جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي ورحيل الباءات أضع بين يدي المتابعين التسجيل كما هو”.

وتجدر الاشار ، أنّ هذا التوضيح الثاني، الذي تلقته ذات الوكالة الروسية في ظرف 48 ساعة .

حيث كذّب أمس الوزير السابق و الديبلوماسي عبد العزيز رحابي، إدلاءه أي تصريح لوكالة “سبوتنيك” وهو ما اعترفت به مؤكدة أن شخصا انتحل صفة وزير الإعلام الأسبق.