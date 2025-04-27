بالفيديو.. مقصية ساحرة من غويري تزيّن “الهاتريك” الشخصي في شباك بريست 

تألق الدولي الجزائري أمين غويري بشكل لافت للانتباه في مباراة فريقه اولمبيك مارسيليا أمام بريست في الدوري الفرنسي.

وسجل امين غويري ثلاثية كاملة “هاتريك” في كل من الدقيقة 8 و 45 و 63، في اللقاء الذي انتهى بالفوز برباعية كاملة مقابل واحد.

كما عرفت المباراة تسجيل امين غويري تسجيل هدفا ارئعا عن طريق مقصية وصفت بـ “الخرافية”، قبل أن يستبدل في الدقيقة 67، وهي المقصية التي ستنافس حتما على جائزة “بوسكاتش”.

فيما شهدت المباراة مشاركة اسماعيل بن ناصر بديلا في الشوط الثاني، أين قدم ما عليه و ساهم في الفوز الكبير.

للإشارة، ساهم غويري في 10 اهداف كاملة من أصل 11 لعبها بقميص نادي الجنوب، وسجل 7 أهداف كاملة كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

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