بالفيديو.. مقصية “فيغولي” تقود غلطة سراي لثاني الألقاب

واصل النجم الجزائري سفيان فيغولي عروضه القوية مع ناديه غلطة سراي في الدوري التركي محققا ثاني لقب له هذا الموسم.

وحقق نادي القلعة الحمراء فوزاً هاما منحه رسمياً لقب البطولة التركية على حساب الملاحق نادي “إسطمبول” بثنائية لهدف.

في لقاء بصم فيه فيغولي على هدف عالمي بمقصية خادعت حارس ودفاع الخصم، ومعدلا النتيجة لناديه 1-1.