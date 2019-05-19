بالفيديو.. مقصية “فيغولي” تقود غلطة سراي لثاني الألقاب

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. مقصية “فيغولي” تقود غلطة سراي لثاني الألقاب صورة من المباراة
بقلم وليد كويني

واصل النجم الجزائري سفيان فيغولي عروضه القوية مع ناديه غلطة سراي في الدوري التركي محققا ثاني لقب له هذا الموسم.

وحقق نادي القلعة الحمراء فوزاً هاما منحه رسمياً لقب البطولة التركية على حساب الملاحق نادي “إسطمبول” بثنائية لهدف.

في لقاء بصم فيه فيغولي على هدف عالمي بمقصية خادعت حارس ودفاع الخصم، ومعدلا النتيجة لناديه 1-1.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com