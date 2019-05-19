بالفيديو.. مقصية “فيغولي” تقود غلطة سراي لثاني الألقاب

واصل النجم الجزائري سفيان فيغولي عروضه القوية مع ناديه غلطة سراي في الدوري التركي محققا ثاني لقب له هذا الموسم.
وحقق نادي القلعة الحمراء فوزاً هاما منحه رسمياً لقب البطولة التركية على حساب الملاحق نادي “إسطمبول” بثنائية لهدف.
في لقاء بصم فيه فيغولي على هدف عالمي بمقصية خادعت حارس ودفاع الخصم، ومعدلا النتيجة لناديه 1-1.
Erman Toroğlu: "Duyduğuma göre Fatih Terim'in heykeli dikilecekmiş. Ben olsam Feghouli'nin de heykelini dikerim. 1-2 yıl tutsunlar önce hemen. Fatih Hocanın heykeli sonra da dikilir. Ben böyle bir oyuncu görmedim."
ELHAMDULILLAH SOSO! ❤️@sffeghouli 🙏💛❤😘 pic.twitter.com/JVJF2BOiXI
— Galatasaray Dünyası (@uyanikgs) May 19, 2019
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