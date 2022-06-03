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الرياضة

بالفيديو.. ملاكم جزائري يهدي الجزائر ذهبية البطولة العالمية للملاكمة التايلاندية

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. ملاكم جزائري يهدي الجزائر ذهبية البطولة العالمية للملاكمة التايلاندية
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تُوج الملاكم الجزائري وائل معمري، ببطولة العالم للملاكمة التايلاندية، التي احتُضنت فعالياتها بالإمارات العربية المتحدة.

وفاز الملاكم وائل معمري، في نهائي الوزن الثقيل ضد منافس من أوزباكستان في فئة أقل من 23 سنة.

وبهذا الإنجاز، يعد الملاكم وائل معمري أول جزائري يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الجزائر في هذه الرياضة.

رابط دائم : https://nhar.tv/t2Lci
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