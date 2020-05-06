بالفيديو.. ملال: “شرعنا في توزيع مساعدات غذائية في 68 بلدية”

شرعت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جمعية (s.o.s) تيزي وزو، في توزيع مساعدات غذائية، على العائلات المحتاجة.

وصرح رئيس فريق شبيبة القبائل، شريف ملال، بهذه المناسبة: “اليوم بدأنا في توزيع المساعدات الغذائية على العائلات المحتاجة بولاية تيزي وزو، أين نهدف لتغطية 68 بلدية من المنطقة”.

وأضاف: “المبادرة التي قمنا بها بالتعاون مع جمعية (s.o.s) تيزي وزو، الهدف منها مساعدة العائلات المحتاجة، في فترة الحجر المنزلي الحالي، والذي يتزامن مع شهر رمضان”.

وتابع: “تلقينا مساعدات كبيرة من ممولي الفريق، ومختلف الشركات الوطنية، ما سيسمح لنا بمساعدة عدد كبير من العائلات في كل من ولاية تيزي وزو، بجاية، البويرة، وبومرداس”.

وختم شريف ملال: “هذه المبادرة تؤكد ما قلناه دائما، بأن شبيبة القبائل ليست مجرد فريق كرة قدم، بل أكبر من ذلك، هي رمز لمنطقة بأكملها”.