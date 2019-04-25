بالفيديو.. ملال: “قضية ربراب لن تؤثر على مشروع مركز التكوين”

أكد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، أن قضية رجل الأعمال يسعد ربراب، لن تؤثر على التقدم في مشروع مركز تكوين الفريق.

وصرح ملال، في حوار لتلفزيون “النهار”: “قضية رجل الأعمال يسعد ربراب، ليس لها أي تأثير سلبي على فريق شبيبة القبائل”.

وأضاف: “ربراب، تعهد بالتكفل الكامل لإنجاز مشروع مركز تكوين شبيبة القبائل، وقضيته الحالية لن تؤثر على تقدم هذا المشروع”.

وتابع ملال: “تم تحديد الشركة التي ستنجز هذا المركز، ونحن حاليا في انتظار ترخيص الولاية، للإنطلاق في الأشغال”.

وختم شريف ملال: “مساعدة ربراب، لفريق شبيبة القبائل، ليست وليدة اليوم، ربراب لطالما ساعد الشبيبة منذ القديم، لأنه من محبي هذا النادي”.