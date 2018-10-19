بالفيديو.. ملال: “لم أتوقع هذا العدد من أنصار الشبيبة في وهران”

عبر رئيس نادي شبيبة القبائل، شريف ملال، عن اندهاشه للإستقبال الحار لذي حظي به فريقه، من طرف الأنصار، بمدينة وهران، قبل مباراتهم أمام الحمراوة.

وصرح شريف ملال، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “هذه أول مرة أزور فيها مدينة وهران، ولم أتوقع هذا الإستقبال من أنصارنا”.

وأضاف: “أن مندهش لعدد أنصار شبيبة لقبائل، في هذه الولاية، أنا سعيد بذلك، وأتمنى أن يبقوا دائما أوفياء للفريق”.

يذكر أن شبيبة القبائل، تواجه اليوم الجمعة، نادي مولودية وهران، بملعب هذا الأخير، لحساب الجولة الـ11 من المحترف الأول.