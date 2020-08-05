بالفيديو.. ملال: “نتمى أن يقدم فراحي الإضافة اللازمة لشبيبة القبائل”

تحدث رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، عن المستقدم الجديد للفريق، مهدي فراحي، مبديا أمله في تقديم ها الأخير الإضافة اللازمة للكناري انطلاقا من الموسم المقبل.

وصرح ملال خلال، تقديم لاعبه الجديد: “فراحي، سيندمج مع شبيبة القبائل ضمن بطولة المحترف الأول لموسم 2020-2021، بعدما أمضى على عقد لـ3 سنوات”.

وأضاف: “فكرنا جيدا، وأخذنا بعين الاعتبار امكانيات اللاعب، الذي يشغل منصب ظهير أيسر، قبل استقدامه من فريق رائد القبة”.

وتابع رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال: “نتمنى أن يقدم مهدي فراحي، الإضافة المنتظرة منه للفريق”.

وبدوره عبّر، فراحي، عن فخره بحمل ألوان شبيبة القبائل، مؤكدا أنه سيسعى ليكون عند حسن ظن أنصار، ومسؤولي الفريق، من خلال المساهمة في تحقيق أهداف الكناري، في الموسم المقبل.