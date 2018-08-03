بالفيديو.. ملال: “هذه هي حقيقة ما جرى مع المؤذن”

أوضح رئيس نادي شبيبة القبائل، شريف ملال، حقيقة ما جرى بخصوص قضية اللاعب عبد لله المؤذن، ومستقبله مع الفريق.

وصرح شريف ملال، للموقع الرسمي للشبيبة: “كل ما قيل حول قضية المؤذن، لا أساس له من الصحة، والمدرب فرانك دوما، هو المخول الوحيد للفصل في مستقبله”.

وأضاف: “فرانك دوما، أوضح للمؤذن أنه لن يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية للفريق، وسيكتفي به كبديل، لكن اللاعب رفض هذا القرار”.

وتابع: “المدرب هو المسؤول الوحيد عن اختيار تشكيلته، وبالنظر لموقف عبد الله المؤذن، قررنا تسريح هذا الأخير، والسماح له بالبحث عن وجهة جديدة”.