بالفيديو.. ملال وقدماء شبيبة القبائل يلبون دعوة الأنصار

شارك رئيس نادي شبيبة القبائل، شريف ملال، رفقة لاعبين قدامى للفريق، في دورة رياضية، ببرج بوعريريج، بدعوة من أنصار شبيبة القبائل.

وحضر ملال، رفقة عيبود، جانيت، ومسيرين للفريق، في هذه الدورة، التي نظمتها بلدية القلة، لمناصري الشبيبة، بلعيطوش، وبودراع، اللذين توفيا.

وبهذه المناسبة صرح شريف ملال: “من واجبنا قبول مثل هذه الدعوات، للتقرب من أنصار الفريق ولم شملهم من جديد”.

من جهته صرح رئيس بلدية القلة، بلقاسم مسروري: “أنصار وسكان المنطقة، جد سعداء، بتلبية مسؤولي الشبيبة، ولاعبيها القدامى هذه الدعوة”.

واستحسن أنصار شبيبة القبائل، من سكان المنطقة، حضور ملال وقدماء الشبيبة، وأكدو مساندتهم الدائمة للفريق، متمنين له التوفيق في المواسم المقبلة.