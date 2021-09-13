بالفيديو.. ملال يرفض مغادرة مقر الشبيبة بحضور ياريشان

رفض شريف ملال اليوم الإثنين، مغادرة مقر فريق شبيبة القبائل، أين وقف في وجه رئيس النادي الهاوي جعفر آيت مولود، والرئيس الجديد للفريق يزيد ياريشان.

وعقب الندوة الصحفية التي ىعقدها ياريشان، بمقر النادي الهاوي، اليوم الإثنين، توجه رفقة أعضاء الإدارة الجديدة لدخول مقر الفريق.

وتزامن ذلك مع تواجد شريف ملال، الذي رفض المغادرة، رغم اثبات الإدارة الجديدة حصولها على سجل تجاري للفريق ن الهيئات القانونية.

ورفضت الإدار الجديدة بقيادة ياريشان، الدخول في مناوشات مع ملال، أين غادروا مقر الفريق الذي تعود ملكيته للنادي الهاوي.