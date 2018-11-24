بالفيديو.. ملال يُهدد مدوار بـ”الفيفا” :”خلاص المعركة بدات”

هدد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، نظيره، رئيس الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، باللجوء لـ”الفيفا” للإشتكاء به.

وقال :”لدي ملف سأقوم بوضعه شخصيا لدى الفيفا، لكشف التجاوزات التي تحدث داخل كُرتنا، والذي يُسيره رجال لا يُحبون الشفافية”.

وواصل :”خلاص مانسكتوش، لقد بدأت المعركة، لقد برمجوا كل شيء من أجل تحطيمنا”.

وأضاف قاصدا “مداور” بنبرة غاضبة جدا :”يا هو يا حنا”.

وأردف :”هناك رجال قليلون قادرون على قول الحقيقة، لا أدري لماذا لا يتركون المُباريات تلعب داخل المُستطيل الأخضر لا خارجه”.

وختم :”كل أسبوع تتكرر نفس الحكاية، ويجب أن يتوقف هذا الأمر، ومدوار عدو لـ”الجياسكا”، وسنرفع دعاوي ضده في كل مكان”.