بالفيديو.. ملتقط كرات يحرم باتنة من هدف ويصنع الحدث لدى “ماركا” و”سكاي سبور”

وفي احدى الهجمات المعاكسة لرديف مولودية باتنة، حرم ملتقط الكرات، الزوار من هدف محقق، بعد دخوله أرضية الملعب واخراجه الكرة من على خط المرمى

وفي مقطع فيديو، برر الطفل تصرفه هذا، بحبه الكبير لفريقه هلال شلغوم العيد، وعدم رغبته في رؤيته يخسر اللقاء.

وصنعت لقطة الفيديو التي قام فيها الطفل بإخراج الكرة من على خط المرمى، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الرياضية العالمية على غرارا “ماركا” و”سكاي سبور”.

🇩🇿 The Chelghoum Laid ball boy who went viral today for running on to the pitch on a counter attack and cleared a sure goal explains why he did it 😁 @DZfoot pic.twitter.com/5pdEYiOkD8

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) February 27, 2021