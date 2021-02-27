بالفيديو.. ملتقط كرات يحرم باتنة من هدف ويصنع الحدث لدى “ماركا” و”سكاي سبور”

الرياضة
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بالفيديو.. ملتقط كرات يحرم باتنة من هدف ويصنع الحدث لدى “ماركا” و”سكاي سبور”
بقلم كريم.تيغرمت

شهدت مباراة القسم الثاني هواة، التي جمعت اليوم السبت، فريقي مولودية باتنة بهلال شلغوم العيد، حادثة طريفة بطلها ملتقط كرات

وفي احدى الهجمات المعاكسة لرديف مولودية باتنة، حرم ملتقط الكرات، الزوار من هدف محقق، بعد دخوله أرضية الملعب واخراجه الكرة من على خط المرمى

وفي مقطع فيديو، برر الطفل تصرفه هذا، بحبه الكبير لفريقه هلال شلغوم العيد، وعدم رغبته في رؤيته يخسر اللقاء.

وصنعت لقطة الفيديو التي قام فيها الطفل بإخراج الكرة من على خط المرمى، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الرياضية العالمية على غرارا “ماركا” و”سكاي سبور”.


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