بالفيديو.. ملعب السيتي يكتسي حلة خاصة بمناسبة استئناف المنافسة بمواجهة أرسنال

ألبس مسؤولو نادي مانشستر سيتي، ملعبهم الرئيسي “الإتحاد ستاديوم”، حلة خاصة، بمناسبة عودتهم للمنافسة الرسمية اليوم الأربعاء، باستضافة أرسنال، لحساب الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ونشر نادي مانشستر سيتي، في الموقع الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، كشف فيه الحالة التي ستظهر عليها مدرجات الملعب خلال هذه المواجهة.

وأظهر الفيديو، كيف تم تزين مدرجات ملعب الإتحاد، بأعلام وشعارات السيتي، لتعويض غياب جماهير الفريقين، تطبيقا للبروتوكول الصحي المفروض من الإتحاد الإنجليزي للعبة، تفاديا لتفشي فيروس كورونا.