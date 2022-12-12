بالفيديو… ملعب عنابة في أبهى حلته جاهز لاحتضان مباريات “الشان”

أصبح ملعب “19 ماي 1954” بعنابة، في أتم جاهزيته لاحتضان مباريات المنتخب الوطني للمحليين، ومنافسة “الشان” المقررة بالجزائر.

وبعد عملية إعادة التهيئة الكبيرة، والتي شملت مختلف مرافق الملعب، بما فيها المدرجات، والأرضية، أضحى ملعب عنابة في اتم جاهزيته.

كما سيكون ملعب “19 ماي 1954″، تحت الإختبار، خلال وديتي المنتخب المحلي، أمام كل من موريتانيا، والسنغال، الشهر الجاري.

يذكر أن ملعب “19 ماي 1954” بعنابة، يعد من بين الملاعب المعينة باحتضان منافسة “الشان” المقررة بالجزائر.