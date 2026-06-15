بالفيديو.. ملعب “كنساس سيتي” في أتم جاهزيته لاحتضان مباراة الخضر والأرجنتين

يتواجد ملعب “كنساس سيتي”، في أتم جاهزيته، لاحتضان المباراة الأولى للمنتخب الوطني، في كأس العالم 2026، والتي ستجمعه بمنتخب الأرجنتين.

ونشر موقع “le lien”، مقطع فيديو، أظهر فيه الحلة التي يتواجد عليها ملعب “كنساس سيتي”، قبل ساعات عن موعد مباراة الخضر والأرجنتين.

كما أظهر الفيديو، أرضية ملعب “كنساس سيتي”، وهي مزينة بالعلم الوطني، وعلم الأرجنتين، في التحضيرات الأخيرة التي شهدها الملعب.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ضد نظيره الأرجنتيني، لحساب الجولة الأولى من كأس العالم 2026، مقررة يوم الأربعاء المقبل.