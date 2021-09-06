بالفيديو.. ملعب مراكش جاهز لإحتضان مباراة الخضر أمام بوركينافاسو

كشف موقع “360 سبور” عن مدى جاهزية الملعب الكبير بمدينة مراكش الذي سيحتضن مباراة الغد بين منتخب بوركينافاسو ونظيره الجزائري في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 .

وكان المنتخب البوركينابي قد حقق الفوز في المباراة الأولى من التصفيات على منتخب النيجر بنتيجة 2-0، فيما حقق أشبال ال ناخب الوطني جمال بلماضي فوزا عريضا بنتيجة 8-0 امام منتخب جيبوتي.

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