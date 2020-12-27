بالفيديو.. ملعب وهران بنفس جودة “البيرنابيو” وهذه أخر تطورات أشغاله

الرياضة
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بالفيديو.. ملعب وهران بنفس جودة “البيرنابيو” وهذه أخر تطورات أشغاله
بقلم إسماعيل عشاش

كشف كريم عوام، المدير الجهوي لمكتب الدراسات “بينيدير”، المتابع لتطور الأشغال في ملعب وهران الجديد، عن آخر التطورات الحاصلة في التحفة التي ستدخل الخدمة قريبا.

وصرّح قائلا في فيديو نشره الموقع الرسمي للفاف :”أرضية الملعب رفيعة، وهي شبيهة بتلك المتواجد في بيرنابيو وفيلودروم”.

وأضاف :”اليد العاملة المحلية، هي من تقوم بمتابعة الأوضاع حاليا، بسبب عجز الأجانب عن التنقل للجزائر نظرا لظرف كورونا”.

ليردف :”الملعب يتطلب عناية دائمة ويومية، خاصة للتغيرات المناخية في الجزائر ما بين الفترة والأخرى”.

وتُشير آخر المُعطيات، بأن مضمار ألعاب القوى، سيتم وضعه بعد شهر من الآن، مما سيجعل الملعب تحت تصرف الرياضيين.


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