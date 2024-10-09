بالفيديو.. ملعب “19 ماي” في أتم جاهزيته لاحتضان مواجهة الخضر والطوغو

سيكون ملعب “19 ماي” بعنابة، يوم غد الخميس، مسرحاً للعرس الكروي الذي سيجمع المتخب الوطني، بنظيره الطوغولي، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على منصة “X”، مقطع فيديو، أظهر من خلال الحالة التي يتواجد عليها ملعب “19 ماي” بعنابة، قبل 24 ساعة عن موعد المباراة.

كما أظهرت “الفاف” من خلال هذا الفيديو، الحُلة الجميلة التي يكتسيها ملعب عنابة، سواءً أرضية الميدان، أو المرافق التابعة للملعب، من غرف تغيير الملابس وغيرها.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الطوغولي، والتي تدخل ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، مقررة غدا الخميس، بملعب “19 ماي” بعنابة، انطلاقاً من الساعة الثامنة ليلاً.