بالفيديو.. ملعب 5 جويلية جاهز لحفل افتتاح الألعاب العربية

يستعد القائمون عن الألعاب العربية التي ستحتضنها الجزائري بداية من اليوم عن انطلاق حفل الافتتاح بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما شرع المسؤولون عن الافتتاح الذي سيكون مبهر حتما، في تجريب عدد من التقنيات أبرزها “الدرون” الذي سيكون له دور كبير في انجاح التظاهرة التي تنطلق اليوم إلى غاية 15 جويلية.

وكانت “النهار” قد نقلت جزءا من التحضيرات الأولية لعدد من الرياضيين والفنانين والأسلاك التابعة للدولة الجزائرية خلال الساعات الأولى من اليوم، لتدارك أي عجز أو خلل قبل إعطاء إشارة الإنطلاق.

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