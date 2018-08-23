بالفيديو..ملفات إدارية خاصة بالمدربين تنتهي في المزابل !

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عنوانه فضيحة في بيت الرابطة الجهوية لكرة القدم لولاية الجزائر العاصمة، والذي يظهر إهمال الملفات الإدارية الخاصة بالمدربين في أحد مفرغات العاصمة.
ويظر مقطع الفيديو بعض بطاقات الإستعلامات الخاصة بالمدربين وهي مرمية بمزبلة أمام الإتحادية الجزائرية لرفع الأثقال بشارع العقيد عميروش بالعاصمة.
✅ شاهد ماذا عثر في أول أيام عيد الأضحى المبارك 👀 في نهج العقيد عميروش أمام الفيدرالية الجزائرية لرفع الأثقال بالعاصمة 😱😱
✅ شاهد ماذا عثر في أول أيام عيد الأضحى المبارك 👀 في نهج العقيد عميروش أمام الفيدرالية الجزائرية لرفع الأثقال بالعاصمة 😱😱
Publiée par Ennahar TV Live النهار تي في مباشر sur Jeudi 23 août 2018
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