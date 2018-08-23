بالفيديو..ملفات إدارية خاصة بالمدربين تنتهي في المزابل !

✅ شاهد ماذا عثر في أول أيام عيد الأضحى المبارك 👀 في نهج العقيد عميروش أمام الفيدرالية الجزائرية لرفع الأثقال بالعاصمة 😱😱

✅ شاهد ماذا عثر في أول أيام عيد الأضحى المبارك 👀 في نهج العقيد عميروش أمام الفيدرالية الجزائرية لرفع الأثقال بالعاصمة 😱😱

Publiée par ‎Ennahar TV Live النهار تي في مباشر‎ sur Jeudi 23 août 2018