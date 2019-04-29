بالفيديو.. ممثلة عراقية تتهم كاظم الساهر بالكذب لهذا السبب!

أثارت الممثلة العراقية، عبير فريد، ضجة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بمقطع فيديو، وهي تعاتب الفنان العراقي كاظم الساهر.

وحسب موقع الفن، فريد، هي والدة أحد مشتركي برنامج “ذا فويس”، حسام فريد.

وظهرت فريد في الفيديو، ضمن مقابلة لها مع أحد البرامج العراقية، حيث قالت أن الساهر لم يفي بوعده لإبنها.

إذ وعد الساهر، حسام فريد، بعد مشاركته ببرنامج “ذا فويس”، أن يلحن له أغنية كهدية منه، حسب فريد.

وسألت فريد، الساهر، إن كان انشغاله بأعماله الفنية هو السبب، أو هل هو كاذب؟

وأثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل، حيث وجه المتابعون لفريد، الكثير من الإنتقادات بسبب طريقتها في الكلام، وسؤالها غير اللائق.

الفنانة العراقية ، عبير فريد توجه رسالة عتب الى الفنان كاظم الساهر .. بخصوص وعدهُ لأبنها "حسام فريد" المشترك ببرنامجذه فويس.. Publiée par ‎بغداد‎ sur Dimanche 21 avril 2019