بالفيديو.. ممثل أمريكي شهير يعير جائزة “أوسكار” لزيلينسكي

قدم الممثل الأمريكي شون بن إحدى جوائز الأوسكار الخاصة به للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. تعبيرا عن ثقته بانتصار كييف في حربها مع موسكو.

ونشر حساب الرئيس الأوكراني على “إنستغرام” مقطع فيديو للممثل المؤيد لكييف في حربها ضد موسكو. وهو يفتح حقيبته ليخرج تمثالا خاصا بجائزة “الأوسكار”، مقدما إياه لزيلينسكي.

وقال شون لزيلينسكي: “هذا لك. إنه مجرد شيء رمزي، ولكني أعلم أن وجود التمثال معك سيجعلني أشعر بتحسن وقوة للقتال”.

وأضاف النجم الأميركي مخاطبا زيلينسكي: “عندما تفوز بالحرب أعده لي في ماليبو. شعور جيد يجتاحني عندما أعرف أن قطعة مني هنا في أوكرانيا”.

ومنح زيلينسكي شون وسام الاستحقاق قائلا: “هذا ليس مني ولكنه من أوكرانيا”. ومن ثم اصطحبه الرئيس الأوكراني في جولة بالعاصمة كييف.

وعلّق زيلينسكي على مبادرة شون قائلا: “جلب شون تمثاله الصغير للأوسكار كرمز للإيمان بانتصار بلدنا. سيظل في أوكرانيا حتى نهاية الحرب. شكرا لك على هذا الدعم والمساهمة الكبيرة في إيصال صوت أوكرانيا إلى العالم”.