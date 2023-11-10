بالفيديو.. ممثل جزائري يتعرض للعنصرية من قبل عائلة والدته الفرنسية

حل الممثل والمخرج الجزائري داني بون البالغ 56 عامًا واسمه الحقيقي داني حميدو، ضيفا على البرنامج الفرنسي “لو بابوتين”.

ولد داني حميدو لأب جزائري وأم فرنسية، وهو مزيج جعله طفلا مرفوضا من قبل عائلة أمه.

ومن خلال ميكروفون “بابوتين” كشف عن أهم لحظات هذه الطفولة الصعبة.

وبالفعل، كان على الممثل أن يواجه انتقادات عديدة من عائلته، بسبب أصوله الجزائرية.

وقال: “لقد رفضوا والدتي عندما كانت حاملاً بي”. قبل أن يضيف “عندما كان عمري 14 عاماً، ذهبت لرؤية جدي، لقد طردني”.

يعترف داني بون أن هناك جزءًا من عائلة والدته لا يعرفه، حيث قال “لقد رأيت جدتي في الخفاء. وأجداد أجدادي الذين لم يكونوا عنصريين”.

وتم استهداف الممثل أيضًا بفعل كراهية الأجانب خلال طفولته. وبالفعل، بينما كانت عائلته تستمع إلى الموسيقى. قرر أحد الجيران أن يتسلح بمسدس بيليه ويطلق النار عليهم، فأصيب الطفل.

ومع ذلك، في سن مبكرة جدًا، قرر داني تحويل كل هذه المحن والعنصرية إلى حب للكوميديا.

وقال “رأيت والدتي تعاني من هذا. ولهذا السبب بدأت أرغب في إضحاك الناس. لقد كانت صعوبة، ولكن في الحياة، عليك أن تنجح في صنع شيء إيجابي منها. عندما نجعل الناس يضحكون، فإننا نجلب الفرح للآخرين”.