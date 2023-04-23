بالفيديو.. ممثل لبناني يدخل في شجار عنيف مع شرطي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الممثل وسام فارس. يتشاجر مع أحد أفراد الشرطة اللبنانية مع تزامن الأنباء التي تفيد باعتقال الممثل.

وأكدت وسائل إعلام، أن المشاجرة وقعت الأربعاء الماضي، في مصلحة تسجيل السيارات بمنطقة النافعة في العاصمة بيروت. لكن الفيديو وخبر توقيف الممثل انتشر السبت.

ويظهر في الفيديو المتداول الممثل يدخل في شجار عنيف مع شرطي، سرعان مع طرحه أرضاً. قبل ان يستل الشرطة سلاحه ويهرع خلف فارس ثم يكمل الاشتباك. قبل أن يتدخل عدد من المتواجدين في الشارع لفض النزاع.

وعند ساعات الصباح الأولى، نشر الممثل اللبناني شربل زيادة مقطع الفيديو، مدعياً براءة فارس من الشجار. وأنه كان في حالة دفاع عن النفس، مؤكداً أن الممثل محتجز منذ 3 أيام على الرغم من إصابته جراء المشاجرة. وطالب زيادة بنشر الفيديو حتى «إخراج وسام فارس من السجن».

وأفرج عن وسام فارس بعد أن تعهد بالتكفل بعلاج فرد الأمن من الإصابت التي لحقت به، بجانب حقوقه بالتمسك في دعوى. لأخذ حقه أيضًا، عما لحق به من أذى أثناء المشاجرة، حيث أصيب في أنفه هو الآخر.

ومن جهته، أصدرت نقابة الفنانين في لبنان بيانا، جاء فيه: عطفا على ما شاهدناه من واقعة شجار الفنان وسام فارس. وأحد رجال الدرك يظهر بوضوح تجنب وسام الصدام مع الشرطي. وإصرار الشرطي على الاشتباك معه وإشهار سلاحه على رجل أعزل والاعتداء عليه.

كما أطلقت حملة تضامن من زملائه في الوسط الفني للإفراج الفوري عن فارس. منها وقفات احتجاجية من زملائه على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربوا من خلالها عن استيائهم الكبير عن ما مر به زميلهم.